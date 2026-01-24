نتائج الصف الأول الثانوي 2026 – الترم الأول: دليل شامل للاستعلام

أخبار سارة لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور! تم الإعلان رسميًا عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2026. في هذا المقال، نقدم لكم دليلًا شاملاً حول كيفية الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس، بالإضافة إلى شرح نظام التقديرات والألوان المعتمد. هذا التحديث بتاريخ 24 يناير 2026.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

أصبح بإمكان طلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول لعام 2026 بسهولة ويسر عبر الإنترنت. إليكم الخطوات التفصيلية:

زيارة الموقع الرسمي: توجه إلى الموقع الإلكتروني المخصص لعرض نتائج الطلاب (لم يتم تحديد رابط معين في البيانات المقدمة، ولكن غالبًا ما يكون موقع وزارة التربية والتعليم أو منصة تعليمية معتمدة). إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص. في بعض الأحيان، قد يُطلب منك إدخال اسمك أيضًا. عرض النتيجة: بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “عرض النتيجة” أو ما شابهه. ستظهر لك النتيجة تفصيلية، بما في ذلك الدرجات في كل مادة والتقدير العام.

نظام التقديرات والألوان

تعتمد بعض المدارس نظام التقديرات والألوان لتقييم أداء الطلاب. على سبيل المثال، قد يشير اللون الأزرق إلى أداء ممتاز، والأخضر إلى أداء جيد جدًا، والأصفر إلى أداء مقبول، والأحمر إلى أداء ضعيف. من المهم مراجعة دليل المدرسة أو التواصل مع الإدارة لفهم نظام التقديرات والألوان المتبع لديهم. قد يختلف هذا النظام بين المدارس المختلفة.

روابط هامة للاستعلام عن النتائج

وفقًا لآخر التحديثات بتاريخ 21 يناير 2026، تشير بعض المصادر إلى منصة كيريو اليابانية (isacofflab) كإحدى المنصات المحتملة التي قد يتم عرض النتائج من خلالها. ومع ذلك، يجب التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية. ابحث أيضًا عن أي روابط أخرى قد يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.

مواعيد هامة وتحديثات إضافية

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2026. والآن، في 24 يناير 2026، يتم الإعلان عن النتائج. بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلمات على نتائجهم، يمكنهم ذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2025 (هذا التاريخ قديم ويجب التحقق من المواعيد الجديدة للتظلمات لعام 2026 من خلال الإعلانات الرسمية).

روابط ذات صلة

رابط منصة كيريو اليابانية (مع التحقق من صحة المعلومة): isacofflab

في الختام

نتمنى لجميع طلاب الصف الأول الثانوي التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني. تابعوا الإعلانات الرسمية للحصول على أحدث التحديثات والمعلومات حول النتائج ومواعيد التظلمات. هذه المقالة محدثة بتاريخ 24 يناير 2026.