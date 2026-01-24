رابط مباشر ونتائج الصف الثاني الثانوي بالدرجات والتقديرات الآن – 24 يناير 2026 – لا تفوت فرصة الاطمئنان!

الآن.. نتائج الصف الثاني الثانوي 2026 بالدرجات والتقديرات: رابط مباشر للاستعلام الفوري

مع الساعات الأولى من يوم 24 يناير 2026، يترقب طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم في جمهورية مصر العربية لحظة الإعلان الرسمي عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026. وبعد طول انتظار، أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم بالدرجات والتقديرات عبر الرابط المباشر الذي سنوفره في هذا المقال.

كيف تستعلم عن نتيجتك في الصف الثاني الثانوي؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع محافظات الجمهورية. ولتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور، قمنا بتوفير الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية. اختيار المرحلة الثانوية: حدد المرحلة الثانوية من بين الخيارات المتاحة. اختيار الصف الثاني الثانوي: قم بتحديد الصف الثاني الثانوي. إدخال البيانات المطلوبة: أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد بدقة. الضغط على زر الاستعلام: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة.

نتائج طلاب الإسكندرية وباقي المحافظات

يتساءل طلاب صفوف النقل بمحافظة الإسكندرية عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما هو الحال في باقي محافظات مصر. وقد أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بالفعل، وأن النتائج متاحة الآن للاستعلام.

أهمية هذه المرحلة

تعتبر مرحلة الصف الثاني الثانوي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب، حيث تحدد بشكل كبير مساره المستقبلي. فالنتائج التي يحققها الطالب في هذه المرحلة تؤثر على اختياراته في الصف الثالث الثانوي، وبالتالي على الكلية التي سيلتحق بها. لذا، يجب على الطلاب الاهتمام والمذاكرة بجدية لتحقيق أفضل النتائج.

توزيع المتدربين على قاعات التدريب

في سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء تسجيل استمارات الصف الثالث الثانوي. وتجدر الإشارة إلى أن صفحة إدارة أولاد صقر التعليمية – محافظة الشرقية أعلنت عن توزيع المتدربين على قاعات التدريب بداية من يوم السبت 24 يناير 2026 الساعة التاسعة صباحا.

تمنياتنا بالتوفيق

نتمنى لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، وندعوهم إلى الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.