تيجة صفوف النقل 2026  الظهور إلكترونيًا بالقاهرة.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليها

بدأت نتيجة صفوف النقل 2026 في الظهور رسميًا بعدد من المحافظات، في مقدمتها محافظة القاهرة، حيث أُتيح اعتبارًا من اليوم السبت الاستعلام الإلكتروني عن نتائج طلاب سنوات النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات.

وانتهت بالفعل كنترولات بعض المحافظات من مراحل التصحيح الإلكتروني والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، بينما لا تزال محافظات أخرى تواصل أعمال الكنترول تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة، وفقًا لسرعة الإنجاز بكل مديرية تعليمية.

نتيجة صفوف النقل 2026 بالقاهرة

أتاحت بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة نتيجة صفوف النقل 2026 لنحو مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، في خطوة تهدف إلى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتقليل التكدس داخل المدارس.

كما تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال أيام قليلة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ونتائج المرحلة الثانوية، والتي سيتم إتاحتها عبر نفس الرابط الرسمي لبوابة التعليم الأساسي عقب اعتمادها.

تعليق النتائج داخل المدارس

وبالتزامن مع الإتاحة الإلكترونية، بدأت المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة، اعتبارًا من اليوم السبت، تعليق نتيجة صفوف النقل 2026 ورقيًا داخل المدارس، وذلك للمراحل التي انتهت من أعمال التصحيح والرصد. ويأتي هذا الإجراء حرصًا على الشفافية، وتيسيرًا على أولياء الأمور الذين لا تتوفر لديهم وسائل الوصول إلى الإنترنت.

رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2026

فعّلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2026 عبر بوابة التعليم الأساسي، لطلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الأول والثاني الإعدادي، من خلال إدخال الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد، وتحديد المرحلة والصف الدراسي، والعام الدراسي 2025/2026، والفصل الدراسي الأول، لتظهر النتيجة فورًا بعد الضغط على “عرض النتيجة”.

نتيجة صفوف النقل 2026 بالمحافظات

وعلى مستوى المحافظات الأخرى، تواصل المديريات التعليمية نشر نتيجة صفوف النقل 2026 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، سواء من خلال الكشوف الورقية داخل المدارس أو عبر البوابات الإلكترونية الرسمية لكل مديرية.

وفي محافظة الجيزة، لا تزال أوراق امتحانات صفوف النقل في مراحل المراجعة النهائية ورصد الدرجات، على أن يتم الإعلان عن موعد إتاحة الاستعلام الإلكتروني خلال الفترة المقبلة عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتزامن إعلان النتائج مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، والتي انطلقت اليوم السبت وتستمر لمدة أسبوعين، حتى يوم الخميس 5 فبراير المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.