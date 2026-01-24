عاجل: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2026 – استمتع بأقوى البرامج الوثائقية بتقنية HD

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي: نافذتك إلى عالم الاستكشاف في 2026

تواصل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تألقها في سماء القنوات الوثائقية، وتقدم في عام 2026 باقة متنوعة من البرامج التي تأخذ المشاهدين في رحلات استكشافية مدهشة حول العالم. ولكي تضمن استقبال القناة بأفضل جودة ممكنة، نقدم لكم الترددات الجديدة والمحدثة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات (تحديث يناير 2026)

لمتابعة برامج ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على القمر الصناعي نايل سات، يرجى التأكد من إدخال التردد التالي بشكل صحيح في جهاز الاستقبال الخاص بكم. وفي حال عدم ظهور القناة، يفضل حذف التردد القديم وإعادة إدخاله مرة أخرى.

معلومات التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 أفقي 30000 غير متوفر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على ياه سات (تحديث يناير 2026)

تتوفر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي أيضًا على القمر الصناعي ياه سات، مما يتيح للمشاهدين في مناطق جغرافية أوسع الاستمتاع بمحتواها المميز.

معلومات التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ياه سات 11938 أفقي 27500 غير متوفر

ملاحظات هامة