عاجل: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2026 – استمتع بأقوى البرامج الوثائقية بتقنية HD

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي: نافذتك إلى عالم الاستكشاف في 2026
تواصل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تألقها في سماء القنوات الوثائقية، وتقدم في عام 2026 باقة متنوعة من البرامج التي تأخذ المشاهدين في رحلات استكشافية مدهشة حول العالم. ولكي تضمن استقبال القناة بأفضل جودة ممكنة، نقدم لكم الترددات الجديدة والمحدثة على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات (تحديث يناير 2026)
لمتابعة برامج ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على القمر الصناعي نايل سات، يرجى التأكد من إدخال التردد التالي بشكل صحيح في جهاز الاستقبال الخاص بكم. وفي حال عدم ظهور القناة، يفضل حذف التردد القديم وإعادة إدخاله مرة أخرى.
معلومات التردد:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11411
|أفقي
|30000
|غير متوفر
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على ياه سات (تحديث يناير 2026)
تتوفر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي أيضًا على القمر الصناعي ياه سات، مما يتيح للمشاهدين في مناطق جغرافية أوسع الاستمتاع بمحتواها المميز.
معلومات التردد:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|ياه سات
|11938
|أفقي
|27500
|غير متوفر
ملاحظات هامة
- لضمان أفضل جودة للصورة والصوت، يجب التأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك يدعم تقنية HD.
- في حال وجود أي مشاكل في استقبال القناة، يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهاز الاستقبال أو الاتصال بفني متخصص.