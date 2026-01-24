عاجل: التردد الجديد لقناة دراما بدوية 2026 على نايل سات وعرب سات – استرجع ذكريات زمن الطيبين الآن!

في تحديث جديد بتاريخ 24 يناير 2026، نقدم لكم الترددات المحدثة لقناة دراما بدوية، القناة السعودية المتميزة المتخصصة في عرض التراث البدوي الأصيل. استمتع بمجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج التي تعكس ثقافة البدو وقيمهم النبيلة، واسترجع ذكريات “زمن الطيبين” من منزلك.

تردد قناة دراما بدوية على نايل سات 2026

بعد البحث والتحديثات الأخيرة، يمكنكم استقبال قناة دراما بدوية على القمر الصناعي نايل سات بالتردد التالي. يرجى التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لضمان استقبال القناة بجودة عالية:

بيانات التردد على نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ (FEC) سيتم التشغيل على نفس التردد القديم (الخدمة غير متوفرة حالياً) – – –

تنويه: قد تحتاج إلى إعادة توجيه طبق الاستقبال الخاص بك نحو القمر الصناعي نايل سات للحصول على أفضل إشارة.

تردد قناة دراما بدوية على عرب سات 2026

لمحبي استقبال القنوات عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم الآن استقبال قناة دراما بدوية عبر التردد التالي:

بيانات التردد على عرب سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ (FEC) عرب سات 11136 (SD) أفقي 27500 6/5

ملاحظة هامة: يرجى العلم أن التردد المذكور على عرب سات هو بجودة SD.

كيفية إضافة التردد الجديد

لإضافة التردد الجديد لقناة دراما بدوية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “تثبيت القنوات”. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد الجديد وبيانات الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ (FEC) كما هو موضح في الجداول أعلاه. اضغط على زر “بحث” أو “تثبيت”. بعد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة دراما بدوية في قائمة القنوات الخاصة بك.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومثمرة لقناة دراما بدوية واسترجاع أجمل الذكريات.