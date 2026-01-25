حصريًا: التردد الجديد لقناة تن TEN على النايل سات 2026 – شاهد برامجك المفضلة الآن!

تحديث تردد قناة تن TEN على النايل سات – يناير 2026

تعلن قناة تن TEN عن تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات في يناير 2026، لتضمن لجمهورها في مصر والعالم العربي استقبالاً عالي الجودة وبدون تشويش. قناة تن، المعروفة بتقديمها لمجموعة متنوعة من البرامج الحوارية، الإخبارية، والترفيهية، تسعى دائمًا لتوفير أفضل تجربة مشاهدة لمتابعيها.

لماذا تم تحديث التردد؟

يأتي هذا التحديث ضمن جهود القناة المستمرة لتحسين جودة البث وضمان وصوله إلى أوسع شريحة من المشاهدين. التردد الجديد يتيح بثًا أكثر استقرارًا ويقلل من مشاكل التشويش التي قد تؤثر على جودة الصورة والصوت.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة تن TEN

لضمان استقبال قناة تن TEN بالتردد الجديد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختيار خيار البحث عن القنوات أو إضافة تردد يدويًا. إدخال البيانات التالية:

بيانات التردد الجديد لقناة تن TEN على النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC 11842 أفقي (H) 27500 5/6

بعد إدخال البيانات، قم بتأكيد البحث وحفظ القناة. يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة تن TEN بجودة عالية.

ماذا تقدم قناة تن TEN؟

قناة تن TEN هي قناة مصرية عامة تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تشمل الأخبار، البرامج الحوارية، البرامج الرياضية، والمسلسلات الدرامية. تسعى القناة إلى تقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.