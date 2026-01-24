تردد قناة سبيستون 2026 تحديثات عاجلة لضبط التردد الجديد على نايل سات وبدر – استمتع بأفضل مسلسلات الكرتون بجودة HD

تردد قناة سبيستون 2026: دليلك الشامل لضبط القناة والاستمتاع بأفضل محتوى للأطفال

قناة سبيستون، المحطة التلفزيونية المفضلة لدى الأطفال في العالم العربي، تواصل تقديم أحدث وأمتع برامج الكرتون والمسلسلات التعليمية. ومع بداية عام 2026، تم تحديث تردد القناة لضمان استقبال أفضل وأكثر وضوحًا للمشاهدين. في هذا المقال، نقدم لك كل ما تحتاج معرفته لضبط تردد قناة سبيستون الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وبدر.

تردد قناة سبيستون على نايل سات 2026

لضمان استقبال قناة سبيستون بجودة عالية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 11785

11785 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 الجودة: HD

تردد قناة سبيستون على بدر 26

إذا كنت تستخدم القمر الصناعي بدر 26، يمكنك استقبال قناة سبيستون عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: بدر 26

بدر 26 التردد: 11230

11230 الاستقطاب: رأسي

رأسي معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة سبيستون

لضبط تردد قناة سبيستون على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم الخاص بك. اختر “Installation” أو “Installation”. اختر “Manual Search” أو “البحث اليدوي”. اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو بدر 26). أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ المذكورين أعلاه. اضغط على زر “Search” أو “بحث”. بمجرد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

بعد إتمام هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة سبيستون بجودة عالية ومتابعة أحدث برامج الكرتون والمسلسلات التعليمية.