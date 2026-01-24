تردد قناة زي أفلام 2026 استمتع بأحدث أفلام بوليوود والمسلسلات الهندية المدبلجة على نايل سات

تردد قناة زي أفلام الجديد لعام 2026

إذا كنت من محبي الأفلام الهندية والمسلسلات المدبلجة، فقناة زي أفلام هي وجهتك المثالية. تأسست قناة زي ألوان، الشقيقة العربية لزي أفلام، في 10 يوليو 2012، وهي جزء من شبكة زي الترفيهية. يقع مقر القناة الرئيسي في دبي، مع مكتب إضافي لضمان تغطية شاملة وإنتاج عالي الجودة.

ما الذي يميز قناة زي أفلام؟

أحدث الأفلام الهندية: تعرض القناة مجموعة متنوعة من أحدث أفلام بوليوود.

تعرض القناة مجموعة متنوعة من أحدث أفلام بوليوود. مسلسلات مدبلجة: تقدم القناة مسلسلات هندية مدبلجة إلى العربية، مما يسهل على المشاهدين العرب متابعتها والاستمتاع بها.

تقدم القناة مسلسلات هندية مدبلجة إلى العربية، مما يسهل على المشاهدين العرب متابعتها والاستمتاع بها. تنوع البرامج: بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية الأخرى.

تردد قناة زي أفلام على نايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة زي أفلام بجودة عالية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات (سيتم تحديثه قريباً لعام 2026) (سيتم تحديثه قريباً لعام 2026) (سيتم تحديثه قريباً لعام 2026)

يرجى ملاحظة أن التردد قد يتغير، لذا تأكد من زيارة المواقع الرسمية للحصول على أحدث التحديثات.

كيفية استقبال القناة