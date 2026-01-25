تردد قناة الوثائقية المصرية 2026: تغطية حصرية وتفاصيل البث الجديدة على نايل سات

تحديث تردد قناة الوثائقية المصرية على نايل سات 2026

في تحديث جديد بتاريخ 24 يناير 2026، نقدم لكم أحدث تردد لقناة الوثائقية المصرية على القمر الصناعي نايل سات. تعتبر قناة الوثائقية المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول قناة وثائقية مصرية تهدف إلى تقديم محتوى وثائقي شامل ومتكامل يروي القصة الكاملة للأحداث والشخصيات المصرية والعربية.

ماذا تقدم قناة الوثائقية؟

تهدف القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية التي تغطي مختلف جوانب الحياة في مصر والعالم العربي، مع التركيز على التاريخ والثقافة والمجتمع. يشرف على قطاع الإنتاج الإعلامي بالقناة أحمد الدريني، وتسعى القناة لتقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات المشاهدين.

تفاصيل تردد قناة الوثائقية على نايل سات 2026

لضمان استقبال قناة الوثائقية المصرية بجودة عالية وبدون تقطيع، يرجى استخدام التردد التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC 12303 أفقي / H 27500 غير متوفر

كيفية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك

لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قناة الوثائقية، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار البحث عن القنوات. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز المذكورين أعلاه. ابدأ البحث، وبمجرد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة مع قناة الوثائقية المصرية.