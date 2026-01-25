تحديث عاجل: التردد الجديد لقناة البحرين 2026 – استمتع بمشاهدة عالية الجودة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة البحرين الجديد 2026: دليل شامل

في تحديث هام لمشاهدي قناة البحرين، تم الإعلان عن تردد جديد للقناة في عام 2026 لضمان استقبال أفضل وجودة مشاهدة فائقة. هذا التحديث يهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة وتوفير بث عالي الجودة HD على جميع الأقمار الصناعية.

تفاصيل التردد الجديد لقناة البحرين

يمكنكم الآن متابعة قناة البحرين عبر التردد الجديد على القمر الصناعي Eutelsat 8 West B. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استقبال القناة على القمر نايل سات بالتردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC الجودة نايل سات 11641 أفقي (H) 27500 غير محدد HD Eutelsat 8 West B غير محدد (يرجى التحقق من المصادر) غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد

كيفية إعادة ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك

لضمان استقبال قناة البحرين بالتردد الجديد، يرجى اتباع الخطوات التالية لإعادة ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار البحث عن القنوات أو الترددات. أدخل التردد الجديد (11641) والاستقطاب (أفقي H) ومعدل الترميز (27500). ابدأ البحث، وبمجرد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

متابعة قناة البحرين الرياضية

لمحبي الرياضة، يمكنكم أيضاً متابعة قناة البحرين الرياضية عبر التردد الجديد على القمر Eutelsat. استمتعوا بتغطية حصرية لأهم الأحداث الرياضية والبرامج الشيقة.

تأكدوا من تحديث أجهزة الاستقبال الخاصة بكم للاستمتاع بأفضل تجربة مشاهدة لقناة البحرين في عام 2026.