تحديث عاجل: الترددات الجديدة قنوات MBC مصر على نايل سات 2026 – استقبال أقوى إشارة الآن!

استقبل ترددات MBC مصر الجديدة الآن!

في تحديث رسمي بتاريخ 25 يناير 2026، نقدم لكم أحدث ترددات باقة قنوات MBC مصر على القمر الصناعي نايل سات. استمتعوا بمشاهدة برامجكم ومسلسلاتكم المفضلة بأقوى إشارة ممكنة. قناة MBC مصر 2 تتربع على عرش الفضائيات المصرية بتقديم محتوى متنوع يلبي شغف المشاهدين. لا تفوتوا فرصة متابعة أضخم البرامج والمسلسلات مع نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع.

تردد قناة MBC مصر (الأساسية)

تردد قناة MBC مصر الأساسية هو محور اهتمام الكثيرين، حيث تعرض القناة مزيجاً من البرامج الترفيهية والإخبارية والمسلسلات الدرامية التي تجذب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي.

تردد قناة MBC مصر 2

تعتبر قناة MBC مصر 2 إضافة مميزة لباقة قنوات MBC، حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تناسب جميع أفراد العائلة. يمكنكم الآن استقبال القناة عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12015 رأسي (V) 27500 5/6 نايل سات 11219 أفقي (H) 27500 5/6 نايل سات 11823 عمودي (V) 27500 5/6

ملاحظة: قد تحتاج إلى إعادة ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك (الرسيفر) وإدخال الترددات الجديدة يدويًا لضمان استقبال القنوات بشكل صحيح.

قنوات Mix التابعة لـ MBC

بالإضافة إلى قنوات MBC مصر، يمكنكم أيضاً الاستمتاع بمجموعة قنوات Mix التي تقدم مزيجاً من أفلام الأكشن والرعب والتشويق.